Umbria, abbatte un cinghiale con una balestra durante il divieto di caccia: condannato

Uccise un cinghiale con un balestra, e per di più in un periodo di divieto dell'attività venatoria. Ed è per questo che un ciacciatore è stato condannato a sei mesi (pena sospesa) per aver violato le norme per la protezione della fauna selvatica e per essersi impossessato dell'animale, appartenente alla fauna selvatica di proprietà dello Stato. E' quanto stabilito oggi dal giudice del tribunale ternano nei confronti dell'imputato, un 40enne umbro, condannato anche a risarcire l'associazione animalista A.n.p.a.n.a, costiutitasi parte civile nel processo con l'avvocato Giuseppe De Lio (studio Marco Brusco), in prima linea anche nella difesa degli animali.

Secondo il capo d'imputazione formulato dal pm Tullio Cicoria, il cacciatore (difeso dall'avvocato Massimo Minciarelli) avrebbe abbattuto il cinghiale utilizzando un'arma impropria (la balestra, appunto), in un periodo di divieto generale per la caccia e con l'aggravante di aver commesso il fatto su animale appartanente alla fauna selvatica e quindi esposto alla pubblica fede. Il cacciatore, dopo i fatti accaduti nelle zone del ternano nell'aprile del 2016, è finito a processo con citazione diretta a giudizio e questa mattina il giudice ha accolto il patteggiamento a sei mesi condannandolo anche al risarcimento di 800 euro in favore della parte civile.