Tragedia in Umbria, precipita in un dirupo: muore cacciatore

Non ce l’ha fatta un cacciatore di 78 anni, precipitato in un dirupo nella giornata di ieri, domenica 2 dicembre nelle campagne di Narni. L’allarme era scattato intorno alle 17 del pomeriggio quando, al centralino del 118, era arrivata una richiesta di soccorso da Selva Antica.

Sul posto i vigili del fuoco di Terni con le unità Saf specializzate nel soccorso in zone impervie, oltre al personale medico sanitario del 118 e i carabinieri di Narni. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate durante la caduta.