Caccia, catturato cinghiale di grandi dimensioni a Gualdo Tadino: oltre 160 chili (le foto)

Una battuta di caccia veramente speciale per la squadra Lupi di Citerna di Gualdo Tadino, specializzata nella caccia al cinghiale. La squadra - composta da 30 elementi - è riuscita ad isolare un grosso maschio solitario che si muoveva lungo la zona collinare di Gualdo Tadino, in quella parte del territorio che guarda verso Gubbio e Perugia. Il grosso maschio è stato abbattuto da Vincenzo Crocetti detto il capitano. La bilancia ha decretato un peso intorno ai 170 chili. Un animale dunque fuori dall'ordinario anche per la specie cinghiale le cui catture in Italia hanno riguardato anche esemplari da 200 chili.