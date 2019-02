"C'è posta per te": balordo truffa anziana, ma intervengono i carabinieri e lo arrestano

Balordo raggira un’anziana con il trucco della consegna di un pacco inviato da alcuni familiari, ma per il quale c’è da pagare una ingente somma.

Il truffatore non ha potuto portare a termine il raggiro perché fermato da carabinieri durante un controllo. I militari hanno arrestato l’uomo e restituito i soldi all’anziana.

I fatti sono avvenuti alla periferia di Perugia, nella zona di Ponte San Giovanni. Il 49enne arrestato ha avvicinato la donna, di 89 anni, mentre gettava la spazzatura. All’anziana ha detto di essere un corriere e di dover consegnare della merce che, però, andava pagata: ci volevano 1.500 euro.

L’anziana non avendo i soldi è salita in auto con l’uomo ed è andata a ritirare i soldi in banca. Poi è risalita in auto e li ha consegnati al truffatore.

Nel tragitto verso casa, però, l’auto è stata fermata dai carabinieri. Ai militari la donna ha raccontato la storia, convinta che fosse vera. I carabinieri hanno subito capito che era una truffa e arrestato l’uomo. A carico del quale sono emersi diversi precedenti specifici.

In tribunale il giudice ha convalidato l’arresto con obbligo di dimora nel comune di residenza e di firma in caserma.