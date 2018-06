Mannaia sui bus di Perugia, la denuncia: "Taglio di 80mila chilometri tra pochi giorni, corse falciate"

Un colpo di mannaia sugli autobus di Perugia. O meglio: "Razionalizzazione delle corse". La denuncia arriva dal sindacato Cisl, che scende sul sentiero di guerra "dopo l'incontro con BusItalia e il piano del Comune".



Ovvero: "Tutti coloro che viaggiano sugli autobus del Trasporto Pubblico locale, dal prossimo 10 giugno, con la chiusura delle scuole, dovranno rivedere le proprie abitudini. Infatti, sta per partire il Piano di razionalizzazione imposto dal Comune di Perugia, che oltre alla riduzione per il periodo estivo, prevede, da quest’anno, un ulteriore taglio di oltre 80.000 Km, con la conseguente diminuzione di corse in città".



Un taglio netto e pesante. E allora ecco chi "soffrirà" dal 10 giugno in poi: "A pagare il taglio dei km - spiega il sindacato - , in termini di riduzione del servizio, saranno i cittadini che usufruivano della linea H (Piazza Italia- Ferro di Cavallo), che verrà soppressa durante il periodo estivo, lasciando completamente scoperte alcune zone della città dal servizio pubblico locale. Per quanto riguarda la linea D (Casaglia-Pila), si passerà da un’attesa di 40 minuti ad una frequenza oraria di 60 minuti; la linea R (Piazza Italia- Ospedale) e la linea N (San Marco-Ponte Felcino/Ponte Valleceppi) passeranno, invece, da 30 minuti ad una frequenza di 45 minuti; infine, la linea Q (Montegrillo- Balanzano/Collestrada) passerà da 30 minuti ad una frequenza di 40 minuti".

Tu chiamala, se vuoi, razionalizzazione. Conclusione del sindacato: "Il trasporto pubblico è un servizio essenziale per la Città e, per il bene degli utenti e dei lavoratori, va salvaguardato e migliorato. Il prossimo anno ci dovrebbe essere la gara per il Piano Regionale dei Trasporti: quale servizio vogliamo offrire ad una città turistica ed Universitaria come Perugia?"