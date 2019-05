Trasporto urbano ed extraurbano a rischio il 17 maggio: proclamato sciopero

La Segreteria Nazionale di una sigla sindacale autonoma ha proclamato, nella giornata di Venerdì 17 maggio 2019 uno Sciopero Nazionale di 4 ore dalle ore 17 alle ore 21. Nel rispetto delle leggi, il personale viaggiante, in caso di adesione, si asterrà dal lavoro secondo le modalità di seguito riportate: Servizi autobus urbani ed extraurbani, Navigazione Lago Trasimeno, Minimetrò di Perugia, Mobilità alternativa di Spoleto (percorsi meccanizzati dei parcheggi “Spoletosfera” e “Ponzianina-Rocca e Posterna”).

Le corse che partono dal capolinea prima dell’orario dello sciopero raggiungeranno comunque il capolinea di destinazione. Servizio biglietterie: in P.za Partigiani il servizio sarà garantito con il normale orario. Mentre alla Stazione FS e P.zza Italia non sarà garantito negli orari della protesta. Servizio ascensori e scale mobili di Perugia resteranno in funzoone per l’intera giornata con il normale orario.