Bus Perugia, modifiche alle linee urbane: ecco i nuovi orari

Anno nuovo e nuovi orari modifiche per i bus di Perugia. Ecco le modifiche alle linee urbane del capoluogo umbro che entreranno in vigore a partire dal 7 gennaio di questo 2020 appena iniziato...

LINEA A

La corsa scolastica in partenza dalla stazione di Perugia Fontivegge alle ore 05:40 e diretta a S.Erminio, verrà anticipata alle ore 05:35; la corsa scolastica in partenze da Pila alle ore 21:20 e diretta a S. Erminio, verrà posticipata alle ore 21:23; la corsa scolastica in partenza dalla stazione di Perugia Fontivegge alle ore 22:35 e diretta a Cava della Breccia, verrà posticipata alle ore 22:38; le corse scolastiche in partenza da Sant'Erminio alle ore 21:26 - 22:10 - 22:43 e dirette alla stazione di Perugia Fontivegge, verranno posticipate rispettivamente alle ore 21:30 - 22:12 - 22:48; la corsa scolastica in partenza da Cava della Breccia alle ore 23:02 e diretta alla stazione di Perugia Fontivegge, verrà posticipata alle ore 23:05.

LINEA B

La corsa scolastica in partenza dalla stazione di Perugia Fontivegge alle ore 06:25 e diretta a S. Marco Fornaci, verrà anticipata alle ore 06:20; le corse scolastiche in partenza da Capanne alle ore 06:43 - 08:05 e dirette a San Marco Fornaci, verranno rispettivamente modificate alle ore 06:40 e 08:10; la corsa scolastica in partenza dal Carcere di Capanne alle ore 07:04 e diretta a S.Marco Fornaci, verrà anticipata alle ore 06:59; la corsa scolastica in partenza da Capanne alle ore 20:56 e diretta alla stazione di Perugia Fontivegge, verrà posticipata alle ore 20:58; le corse scolastiche in partenza da San Marco Fornaci alle ore 06:00 - 06:45 - 07:20 e dirette a Capanne, verranno anticipate rispettivamente alle ore 05:55 - 06:40 - 07:17; la corsa scolastica in partenza dalla stazione di Perugia Fontivegge alle ore 06:30 e diretta al Carcere di Capanne, verrà anticipata alle ore 06:22; la corsa scolastica in partenza da San Marco Fornaci alle ore 20:46 e diretta alla stazione di Perugia Fontivegge, verrà posticipata alle ore 20:48.

LINEA C

La corsa feriale in partenza dall’ospedale S.M.Misericordia alle ore 05:35 e diretta a Piazza Cavallotti, verrà anticipata alle ore 05:30; le corse feriali in partenza da Pila alle ore 05:40 - 06:50 - 07:20 e dirette a Piazza Cavallotti, verranno rispettivamente anticipate alle ore 05:37 - 06:45 - 07:12; la corsa feriale in partenza dalla stazione di Perugia Fontivegge alle ore 05:19 e diretta a Pila, verrà anticipata alle ore 05:13; le corse feriali in partenza da Piazza Cavallotti alle ore 06:05 - 06:35 e dirette a Pila, verranno anticipate rispettivamente alle ore 05:58 - 06:25.

LINEA D

Le corse scolastiche in partenza dalla stazione di Perugia Fontivegge alle ore 06:08 - 06:34 e dirette a Pila, verranno anticipate rispettivamente alle ore 06:05 - 06:30; le corse scolastiche in partenza da Casaglia alle ore 06:17-07:49 e dirette a Pila, verranno modificate rispettivamente alle ore 06:13 e alle ore 07:52; la corsa scolastica in partenza dal Cimitero Nuovo alle ore 20:00 e diretta a Pila, verrà anticipata alle ore 19:55; la corsa scolastica in partenza dalla stazione di Perugia Fontivegge alle ore 21:15 e diretta a Pila, verrà posticipata alle ore 21:18; la corsa in partenza dalla stazione di Perugia Fontivegge alle ore 05:53 e diretta a Casaglia, verrà anticipata alle ore 05:48; la corsa in partenza da Pila alle ore 21:40 e diretta alla stazione di Perugia Fontivegge, verrà posticipata alle ore 21:43

LINEA E

Rimodulazione completa delle corse scolastiche come da orari consultabili sul sito www.fsbusitalia.it

LINEA F

La corsa feriale in partenza da via Cortonese MM alle ore 05:44 e diretta a San Mariano, verrà anticipata alle ore 05:40

LINEA G

Le corse scolastiche in partenza da Girasole alle ore 06.40 - 20:15 e dirette in Piazza Italia, verranno modificate rispettivamente alle ore 06:35 e alle ore 20:20; la corsa scolastica in partenza da Girasole alle ore 21:55 e diretta alla stazione di Perugia Fontivegge, verrà posticipata alle ore 22:00; le corse scolastiche in partenza dalla stazione di Perugia Fontivegge alle ore 05:44 - 06.06 e dirette a Girasole, verranno rispettivamente anticipate alle ore 05:40 e alle ore 06:00; le corse in partenza da Piazza Italia alle ore 06:48 - 21:05 diretta a Girasole, verranno rispettivamente modificate alle ore 06:45 e alle ore 21:10

LINEA P

La corsa feriale in partenza dalla stazione di Perugia Fontivegge alle ore 04:58 diretta a Cava della Breccia, verrà anticipata alle ore 04:55; la corsa feriale in partenza dalla stazione di Perugia Fontivegge alle ore 21:50 e diretta a Resina via Sant'Orsola, verrà posticipata alle ore 21:55; la corsa feriale in partenza da Resina via Sant'Orsola alle ore 22:45 e diretta alla stazione di Perugia Fontivegge, verrà posticipata alle ore 22:50.

LINEA Q

Le corse feriali (lunedì-venerdì) in partenza da Collestrada Centro Commerciale alle ore 19:09 e alle ore 21:31, dirette a Montegrillo, verranno posticipate rispettivamente alle ore 19:15 e alle ore 21:36.