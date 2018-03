Scatena il delirio sul bus per non pagare il biglietto: calci, testate e morsi ai carabinieri

Scatena il delirio sul bus per non pagare il biglietto: arrestato. Nella mattinata di mercoledì un ragazzo di circa vent’anni, a bordo del bus sostitutivo della linea ex Fcu Terni-Perugia nella zona di Marsciano, ha scatenato il caos. E’ senza biglietto e appena il personale di bordo gli ha chiesto di comprarlo il ventenne ha cominciato a dare in escandescenza e poi a offendere tutti.



A bordo del bus c’erano anche due carabinieri: i militari lo hanno bloccato fino alla stazione di Ponte San Giovanni. Una volta sceso dal bus il ragazzo ha cominciato a picchiare tutti quelli che aveva intorno: calci, pugni, testate e morsi ai carabinieri. Sul posto anche la polizia di Perugia. Arrestato e portato nella caserma di via Ruggia. Venerdì ci sarà il processo con rito direttissimo.