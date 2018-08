Il grande gesto di un 32enne: trova 40mila euro per strada e li porta ai carabinieri di Perugia

Cammina per strada sotto il sole di agosto, nota una busta e trova un tesoro: trova per strada circa 40mila euro tra buoni postali, assegni e valori. A quel punto, senza pensarci, consegna tutto ai carabinieri di Perugia. Il "tesoretto" ritrovato appartiene a un'anziana umbra.



Una bella storia, con protagonista Roberto Ziccheddu, 32 anni, tecnico veterinario, che racconta così a PerugiaToday il ritrovamento: "Era il pomeriggio del 2 agosto e stavo percorrendo via XX Settembre a piedi assieme ad un amico. Ad un certo punto, mentre percorrevamo il vialetto alberato, all’altezza di Via Cacciatori delle Alpi, abbiamo notato una busta gialla, di quelle da lettere, avvolta in una busta di nylon trasparente ed entrambe erano leggermente bruciate ai bordi. L’ho raccolta e ho verificato il contenuto".



E qui, la scoperta: "Buoni fruttiferi postali al portatore, assegni e valori per un totale di circa 40.000 euro. Ho immediatamente messo la busta dentro lo zainetto e mi sono recato alla stazione dei carabinieri di fronte a casa mia, in Corso Cavour". E spiega: "L'ho fatto con piacere, perché ho pensato che comunque potessero essere i risparmi di una vita".



I carabinieri, come confermato a PerugiaToday, hanno ricevuto il "tesoretto" ritrovato per strada. Ora l'Arma sta espletando tutte le pratiche necessarie per la riconsegna dei buoni alla legittima proprietaria e indagando per chiarire perché quei buoni fossero lì, abbandonati in una busta per strada, mezza bruciata. Dei buoni fruttiferi non sono un ritrovamento di tutti i giorni. Un grande gesto, quello di Roberto, pieno di senso civico e correttezza.