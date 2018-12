Violenza durante la ricreazione a scuola, spedisce in ospedale il compagno 12enne: bulletto denunciato

Dovrà rispondere di violenza privata nei confronti di un compagno di scuola, un giovanissimo di 14 anni denunciato alla procura del Tribunale dei Minori di Perugia dopo aver aggredito con un pugno un ragazzino di 12 anni, procurandogli un trauma cranico, fortunatamente non commotivo.

E’ accaduto in una scuola secondaria di primo grado, durante l’ora della ricreazione. La vittima, uno studente 12enne, poco prima di uscire dal bagno della scuola sarebbe stato spintonato con forza alle spalle. Riuscito a rialzarsi per cercare di guadagnarsi l’uscita, il compagno più grande gli si sarebbe messo davanti, costringendo il ragazzino a trovare rifugio all’interno di un bagno.

Una volta aperta la porta, il 14enne gli ha però sferrato un pugno all’altezza della tempia destra, tanto da fargli sbattere la testa al muro. Il ragazzino, in preda alla paura, è stato soccorso dalla collaboratrice scolastica che nel frattempo era stata allertata dagli altri compagni di classe.

Immediata la richiesta di soccorso al personale medico – sanitario del 118 che lo ha accompagnato all’ospedale pediatrico di Perugia. Qui i medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico con una prognosi di 5 giorni. Avviate le indagini da parte degli agenti del Commissariato di Polizia di Assisi per far luce sull’episodio di bullismo, sono state acquisite numerose testimonianze per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto, facendo emergere altri episodi di aggressioni. Per il 14enne è quindi scattata una denuncia alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia per il reato di violenza privata.