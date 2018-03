L'Inviato Cittadino - Quella buca in via Francolina... che merita una palata di cemento

È troppo facile (e poco morale) sparare sulla Croce Rossa che corre in soccorso dei feriti. È per questo che l’Inviato Cittadino poco ama il giornalismo che fa di una buchina una voragine. Tanto più, quando all’incontestabile negligenza si sommano traversie meteo innegabili e deleterie per lo stato di salute delle nostre strade.

Non si può disconoscere l’attivismo degli operai del cantiere comunale i quali, anche sotto la pioggia, hanno fatto di tutto per tamponare la situazione. Anche quando il catrame a freddo, appena sparso, veniva sparato via dagli pneumatici irrispettosi di tanto impegno. Comunque, va dato atto di tentativi immediati di porre rimedio a qualche situazione d’emergenza, come è accaduto in via Annibale Vecchi e viale Antinori. Anche se con esiti assolutamente provvisori.

Visto, però, che ne parliamo, è d’obbligo una segnalazione su via Francolina che collega la zona sotto piazza Morlacchi e via Guardabassi con via dei Priori. Qui si aprono, in rapida successione, due buche di notevole profondità. Le segnaliamo perché, qualche settimana fa, la moglie di un amico (all’uscita del teatro Morlacchi) ci mise un piede dentro e riportò la frattura scomposta della caviglia, con intervento chirurgico impegnativo e doloroso. Ora quella buca è diventata più ampia. Una palata di catrame la merita