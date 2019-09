Brucia un contatore e il fumo invade una palazzina, anziana invalida salvata dai Vigili del fuoco

I Vigili del fuoco di Gaifana sono intervenuti a Nocera Umbra, in via dei Pini, alle 4 di stamattina per l'incendio di un contatore dell'energia elettrica.

Il fumo intenso dell’incendio ha interessato l’interno della palazzina di due piani. Nessuno è rimasto ferito, solo molta paura da parte dei condomini.

La squadra dei Vigili del fuoco ha soccorso una signora invalida e impossibilitata a muoversi dal letto al secondo piano, e poi ha provveduto ad arieggiare i locali aprendo le finestre per far uscire il fumo che aveva invaso completamente l’appartamento.