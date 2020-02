Umbria, tragedia in palestra: muore un 38enne, inutili i soccorsi

Tragedia in Umbria, dove un 38enne è morto in palestra a causa probabilmente di un malore che lo ha stroncato rendendo inutili i soccorsi. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri (lunedì 10 febbraio) a Terni, dove un ex pugile molto conosciuto in città ha perso la vita mentre seguiva gli allenamenti di altri atleti presso l'Accademia Pugilistica Ternana, la palestra sotto la Curva Nord dello stadio 'Libero Liberati'. Non è servito l'intervento del personale del 118, allertato dai presenti e arrivato sul luogo senza riuscire purtroppo a salvare la vita all'uomo.