Petardi e fuochi d'artificio illegali venduti a minorenne, nei guai due commercianti

Due commercianti cinesi sono stati denunciati dai Carabinieri per aver messo in vendita prodotti pirotecnici senza l’autorizzazione di legge.

E’ successo a Giano dell’Umbria, dove i militari della Stazione hanno sorpreso i titolari di un esercizio commerciale - sito nella frazione di Bastardo - proprio mentre stavano vendendo una confezione di artifici pirotecnici di categoria vietata a minorenni.

Dopo aver sequestrato i prodotti pirici appena acquistati dal minore, è stato svolto un approfondito controllo all’interno del punto vendita, ove i Carabinieri hanno accertato che – oltre ad altri prodotti esplodenti di libera vendita – i due cittadini cinesi tenevano in bella mostra anche numerose tipologie di artifizi commerciabili solo se in possesso di specifica licenza prefettizia che, nel caso di specie, mancava.

All’esito del controllo i militari hanno sequestrato circa 1.900 petardi di varia grandezza, per un totale di oltre 25 chilogrammi di peso, mentre per i due commercianti è scattata la denuncia in stato di libertà per la vendita in assenza di autorizzazione e per la cessione di prodotti esplodenti “proibiti” a minorenni.

Il sequestro si colloca nell’ambito di una più vasta azione di prevenzione e contrasto alla detenzione e vendita illegali di artifici pirotecnici, attività disposta dal colonnello Giovanni Fabi, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Perugia e concordata in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.