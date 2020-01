Garage e cassonetti in fiamme per i petardi di fine anno

La squadra dei Vigili del fuoco di corso Cavour è intervenuta pochi minuti dopo la mezzanotte a San marco per spegnere un incendio che ha interessato un garage.

L'origine delle fiamme è in fase di accertamento, ma probabilmente sono state generate da un petardo.

L’incendio ha interessato anche l'impianto elettrico dello stabile. Non risultano persone coinvolte o ferite.

Durante la notte, oltre l'incendio del garage, i Vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme che hanno distrutto alcuni cassonetti dell’immondizia, anche in questo caso le fiamme sono state generate da petardi di fine anno, un paio di canne fumarie andate a fuoco e diversi interventi per apertura porte per consentire alle persone di rientrare in casa dopo i festeggiamenti.