Botte e minacce di morte ai genitori e agli anziani nonni: arrestato perugino

Ha terrorizzato per due anni la propria famiglia: padre, madre e due anziani nonni. Lui, 33enne alcolista e tossicodipendente, ha picchiato, minacciaro e derubato i suoi familiari. Non sono mancate, nel lungo periodo dei due anni, i ricorsi a cure mediche e le denunce fatte dalle povere vittime, ma nulla è servito a far desistere l’uomo. Il punto di massima pericolosità si è toccato nei giorni scorsi quando, l’uomo, in preda a droghe ed alcol, è entrato all’interno dell’abitazione dei propri genitori prendendo a calci l’anziana nonna e minacciando la propria madre puntandole un coltello contro per poi raccogliere qualche effetto personale e lasciare la casa come se nulla fosse successo.

Il 33enne pretendeva di tornare a vivere a casa nonostante tutto quello che aveva fatto. Per riuscire nel suo intento ha cominciato ad attuare una vera e propria strategia della tensione, martellando la propria madre, ma soprattutto il proprio padre, con messaggi scritti e vocali, attraverso la propria utenza telefonica cellulare, dove, costantemente, li minacciava di morte.

Il povero padre, percependo il serissimo pericolo di vita per se e la propria famiglia, ha avvertito immediatamente la Polizia di Stato ed ha sporto denuncia. Gli agenti della Squadra Volante, una volta setacciate le zone delle abitazioni dei genitori e dei nonni, sono riusciti ad intercettare e bloccare l’uomo in un quartiere nell’immediato hinterland perugino, mentre si allontanava all’interno della propria autovettura dove tenva con sè un coltello. Il 33enne, denunciato anche per porto abusivo di coltello e per guida in stato di ebrezza, è stato rinchiuso nel carcere di Capanne.