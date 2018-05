Sabato di follia, botte in discoteca e due giovani feriti trasportati in ospedale: indagano i carabinieri

Botte in discoteca e due ragazzi finiti in ospedale. E' quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica scorsa in un locale del perugino. I carabinieri sono intervenuti intorno alle 4.20, allertati dal reponsabile della sicurezza, Sconosciuta, al momento, la dinamica di quanto accaduto. I carabinieri hanno generalizzato i presenti e avviato gli accertamenti utili per ricostruire cosa sia successo ed eventuali responsabilità. Da quanto si apprende due persone di circa trent'anni sono stati soccorsi dal 118 e trasportati al pronto soccorso del nosocomio perugino per tutte le cure del caso e per farsi medicare le ferite al volto. La prognosi dei medici nei confronti di uno dei due feriti sarebbe di trenta giorni. Restano da capire i motivi dell'aggressione.