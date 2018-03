In breve - Bosco, esonda piccolo torrente: tre abitazioni momentaneamente isolate

Sono in corso le operazioni da parte dei vigili del fuoco per l'esondazione di un piccolo torrente in località Bosco, in provincia di Perugia. A causa delle intense piogge che hanno caratterizzato queste ultime ore anche l'Umbria, un torrente ha esondato rendendo praticamente "isolate" tre abitazioni circostanti. Sul posto stanno arrivando anche gli uomini della Protezione Civile per monitorare la situazione e capire come risolvere la situazione.