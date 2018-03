Per non dimenticare il sacrificio del carabiniere - eroe: borse di studio intitolate a Donato Fezzuoglio

Nel nome della legalità e del sacrificio di un eroe. Sono state presentate questa mattina nella sala Rossa di Palazzo dei Priori le borse di studio volute dalla vedova del Carabiniere Donato Fezzuoglio, Emanuela Becchetti, per promuovere la cultura della legalità, nell’ambito dell’omonimo progetto didattico, già dallo scorso anno realizzato dall’Arma dei Carabinieri e dall’Associazione Nazionale Carabinieri di Perugia presso l’Istituto comprensivo Perugia 5.

Quattro sono state le borse di studio –di 100,00 euro ciascuna- che saranno assegnate agli alunni dell’Istituto, che hanno partecipato al progetto realizzato nello scorso anno scolastico 2016/2017 (e per le quali c’era tempo per presentare la domanda fino al 10 dicembre scorso).

Otto sono, invece, quelle relative all’anno scolastico in corso. Queste ultime, sempre di 100,00 euro ciascuna, saranno riservate agli alunni dell’Istituto che hanno frequentato la classe quinta della scuola primaria o la terza della scuola secondaria di primo grado nell’anno 2017/2018. Tre delle borse di studio verranno concesse per la scuola secondaria Leone XIII e cinque per la primaria, di cui una sarà riservata alla scuola G. Santucci, che ha sede nel plesso scolastico dedicato proprio a Fezzuoglio. La domanda, in questo caso, può essere presentata entro il 28 febbraio 2019.

Ad illustrare i dettagli del progetto è stato il Brigadiere Capo Iazzolino dell’Anc di Perugia; l’iniziativa – ha ricordato – nasce nel 2016 grazie al coordinamento tra tanti soggetti che hanno lavorato insieme per rendere il progetto un qualcosa di veramente utile. Si è pensato, quindi, di partire dai più giovani perché educare i “piccoli” è fondamentale per traslare certi valori all’interno delle famiglie e, dunque, della società.