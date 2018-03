Borgo Bello, tombini abbandonati: la protesta civile dei residenti

Cartello di civile protesta, affisso all’Arco di Duccio, al Borgo Bello, sul versante che guarda al crocevia. Si legge la scritta in pennarello blu: “Dal 2016 questo tombino e parte della strada mancano di pulizia e manutenzione. Non facendolo, insultate il vostro lavoro, la città che vi paga per farlo, i bambini che vanno e tornano da scuola. Anche questo è bullismo di adulti. Quale decoro urbano? Borgo Brutto o Bello? Grazie e buona Pasqua”.

Lo stato del tombino è veramente deplorevole. Nei giorni scorsi, a causa delle piogge insistenti, si era formata una pozza del diametro di oltre un metro, che impediva il passaggio dei pedoni senza che finissero coi piedi in acqua. La forazza è visibilmente intasata di melma. Le cartacce e le cicche impediscono all’acqua di defluire. Lo stato della carreggiata è poco dignitoso. La protesta non sembra immotivata o dettata da spirito polemico. Le cose stanno proprio come dice l’anonimo estensore della pasquinata.



Che fare? Da quando la manutenzione e la pulizia dei tombini è stata avocata a sé dal Comune, le cose sono sensibilmente peggiorate. Anche perché gli operai del cantiere non dispongono di idonea attrezzatura e puliscono a forza di “cucchiara” (“cazzuola” in italiano standard). Come pretendere di svuotare il mare col cucchiaio.