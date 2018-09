Borgo Colognola: "L'incendio ha solo danneggiato un magazzino, la struttura è perfettamente funzionante"

"Le fiamme divampate nella notte tra lunedì e martedì non hanno in alcun modo interessato il corpo principale della struttura ovvero quello adibito a location per matrimoni e dove viene svolta l’attività ricettiva".



I proprietari di Borgo Colognola, la famosa struttura ricettiva e location per matrimoni di Perugia rassicurano e spiegano che l'incendio, divampato nella notte tra il 24 e il 25 settembre, ha danneggiato solo un magazzino. Un immobile "che non è adibito ad ospitare persone e, pertanto, queste non avrebbero potuto neppure trovarcisi". La struttura ricettiva, quindi, è "la struttura è totalmente efficiente, non essendo stata toccata dall’incendio".



"L’incendio –spiegano - ha interessato soltanto una separata unità immobiliare vicina al corpo principale, certamente non destinata agli ospiti della struttura ricettiva e adibita a rimessa di attrezzi e altre attività inerenti l’attività agrituristica e, quindi, meramente strumentale alla attività svolta in loco". E ancora: "L’attività ricettiva Borgo Colognola, pur certamente colpita da un sinistro improvviso e grave, che si è comunque da subito fronteggiato con la messa in sicurezza del fabbricato, è pienamente efficiente e in funzione, in quanto l’incendio che l’ha colpita non ha minimamente interessato il corpo principale della struttura, che è assolutamente sicuro ed integro".​