Coronavirus, bollettino del 28 aprile: per la prima volta i ricoveri sotto quota 100, altri 400 non più a rischio

Su 1075 tamponi effettuati in Umbria solo 9 sono risultati positivi. In pratica meno dell'1 per cento delle persone a rischio che sono state oggetto dei protocolli sanitari previsti in Umbria per la pandemia. Scende ancora di più il numero delle persone attualmente contagiate: intorno ai 350. Tutto questo grazie al forte e costante aumento giornaliero dei guariti prossimi a quota mille. Ecco tutti i dati al momento disponibili e aggiornati alle ore 8 di martedì 28 aprile: +9 positivi rispetto a ieri in Umbria e gli attualmente positivi sono 351 (-19). I guariti sono 963(+28); risultano 76 clinicamente guariti (-7); i deceduti sono 65 (invariato). I pazienti ricoverati sono 97 (-9); di questi 17 (+1) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 981 (+4); sempre alla stessa data, risultano 14.594 (+494) persone uscite dall’isolamento. Nel complesso, entro le ore 8 del 28 aprile, sono stati effettuati 33.881 tamponi (+1075).

