Coronavirus, bollettino regionale Umbria del 5 maggio: zero decessi, calano i ricoverati, 6 positivi (nel ternano)

Sei nuovi casi scoperti in provincia di Terni, grazie al monitoraggio costante degli ingressi in ospedale, hanno fatto lievitare di sei unità i positivi in Umbria dopo 48 ore di contagi zero. Ma le buone notizie non mancano: altri 16 guariti e calano i ricoveri e i pazienti in terapia intensiva.

Questi i dati al momento disponibili e aggiornati alle ore 8 di martedì 5 maggio: complessivamente 1.400 persone (+6) in Umbria sono risultate positive al virus Covid-19, gli attualmente positivi sono 220 (- 10). I guariti sono 1110 (+ 16); risultano 44 clinicamente guariti (- 5); i deceduti sono 70 (invariato). Dei 1.400 pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 67 (- 2); di questi 11 (-2) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 753 (6); sempre alla stessa data, risultano 16.477 (+ 321) persone uscite dall’isolamento. Nel complesso, entro le ore 8 del 5 maggio, sono stati effettuati 39.998 tamponi (+ 904).

"I nuovi casi positivi - spiegano dalla task-force sanitaria - sono stati individuati grazie al sistema di monitoraggio messo a punto dall’amministrazione regionale che ha permesso, nell’ospedale di Terni, attraverso l’applicazione della procedura di sorveglianza su pazienti e operatori in entrata e in uscita, di individuare i sei nuovi casi positivi per i quali è stato subito disposto l’isolamento e dei quali sono subito stati ricostruiti i contatti".