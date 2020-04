Coronavirus, bollettino regionale dell'Umbria del 4 aprile: sale il numero dei guariti, diminuiscono pazienti in terapia intensiva

Sono 36 in più i contagiati in Umbria alle ore 8 di sabato 4 aprile. Il numero dunque sale complessivamente a quota 1211. La buona notizia arriva dai guariti che sono 41 (+11 rispetto a ieri) e quelli clinicamente guariti sono 203 (+13 rispetto a ieri). Purtroppo si registrano due nuovi decessi che fa salire la triste statistica a 41. Tiene senza difficoltà il sistema fondamentale delle terapie intesive: 43 pazienti (-5 rispetto a ieri). Ricoverati 203. Al momento le persone in isolamento sono 4158 (+22 rispetto a ieri) in totale e 5415 (+314) quelle uscite dall’isolamento. Nel complesso sono stati eseguiti 11047 tamponi (+437 rispetto a ieri). Il paziente ufficialmente guarito invece, è colui che risulta negativo in due test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro.

