Coronavirus, bollettino Umbria del 14 maggio: terapie intensive "vuote", un solo positivo

La Fase 2 in Umbria continua con i migliori auspici da un punto di visto sanitario dopo la drammatica emergenza sanitaria determinata dal coronavirus. Su ben 1516 tamponi, in 24 ore, soltanto un positivo. I guariti hanno sfondato quota oltre 1200, ma si registra un ulteriore decesso che porta a 73 le vittime. Ma le buone notizie arrivano dalle terapie intensive: sono praticamente ora libere dai pazienti Covid.

Questi i dati al momento disponibili e aggiornati alle ore 8 di giovedì 14 maggio: complessivamente 1.420 persone (+1) in Umbria sono risultate positive al virus Covid-19, gli attualmente positivi sono 127(-16).I guariti sono 1220 (+16); risultano 35 clinicamente guariti (-2); i deceduti sono 73 (+1). Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 27 (-13); di questi 1 (-3) è in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 684 (-6), sempre alla stessa data risultano 18.968 (+291) persone uscite dall’isolamento. Nel complesso, entro le ore 8 del 14 maggio, sono stati effettuati 52.247 tamponi (+1516).

