Coronavirus, bollettino Umbria 20 aprile: zero contagi e i guariti superano di gran lunga i pazienti positivi ancora in cura

Un solo paziente risultato positivo nelle ultime 24 ore ma proveniente da fuori-regione per essere curato in ospedale.Dunque per un giorno contagi zero. E' la prima volta dopo oltre due mesi Buone notizie anche sul drammatico fronte dei decessi che restano fermi a quota 58. Si abbassa ulteriormente la percentuale di letalità del virus nella nostra regione, che si conferma la migliore rispetto al Paese. Per la prima volta i guariti sono nettamente più dei contagiati. Ecco tutti i dati della task-force aggiornata alle 8 del 20 aprile. 1.349 le persone (+ 1 rispetto a ieri) che in Umbria sono risultano positive al virus Covid-19, il nuovo paziente proviene da fuori regione ed è ricoverato in Umbria.

Gli attualmente positivi ancora in cura sono 591 (- 54). I guariti sono 700 (+ 55); risultano 167 clinicamente guariti (- 42); i deceduti sono 58 (invariato). ei 1.349 pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 142 (+ 4); di questi 29 (-1) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.375 (- 96); sempre alla stessa data, risultano 11.793 (+176) persone uscite dall’isolamento. Nel complesso, entro le ore 8 del 20 aprile, sono stati effettuati 25.546 tamponi (+ 391).