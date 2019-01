Maltempo in Umbria, la tregua durerà poco: pioggia e freddo, nevicate in collina, la mappa

Ancora freddo, pioggia e neve (in Alta Umbria, eugubino-gualdede-nocerino e valnerina) e qualche fiocco che imbiancheranno anche i tetti di Perugia ma soltanto nelle prime ore del giorno o della notte. una nuova perturbazione si sta per abbattere l'Umbria e dovrebbe portare altra neve in zona collinare e accumuli sopra i 10 centimetri sulle già innevate montagne di casa nostra.

Il maltempo dovrebbe andare avanti fino alla mattina del 31 gennaio, poi un netto miglioramento con cielo sereno e temperature in rialzo dal primo febbraio. Almeno è questo il quadro redatto da Umbriameteo studiando le carte sulle correnti che stanno irrompendo sull'italia Centrle. A scanso di equivoci nessun big snow previsto: "Le precipitazioni - bollettino Umbria Meteo - non saranno abbondanti, attualmente si stimano mediamente tra i 2 ed i 7 mm, quindi anche nel caso di nevicate prolungate, dove attecchirà fin dall’inizio, non ci si può attendere generalmente più di 5/10 cm al suolo poi qualche rovescio può sempre avvenire ma saranno casi localizzati. Giovedì 31 poi migliora e venerdì 1° febbraio rialzo termico con piogge fino a quote medio/alte".