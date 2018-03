Ultimo bollettino da Umbria Meteo: brevi nevicate a partire da questa notte, poi via via sempre più intense

Dalle 20 di stasera - 20 marzo - si dovrebbe entrare nella fase più estesa della nuova perturbazione che ci accompagnerà anche in Umbria fino a venerdì sera. Le temperature torneranno a scendere sotto gli zero gradi, pioggia e neve si alterneranno in tutta la Regione. In nottata sono previsti accumuli lungo l'appennino non superiori i 5 centimetri di neve, mentre un sottile strato bianco anche nel Perugino, folignate e Trasimeno. Umbria Meteo ha ribadito accumuli di neve modesti sotto i 600 metri. Ma dalla mattinata di domani mercoledì 21 marzo - sempre secondo Umbria Meteo - le precipitazioni e quindi le nevicate fin sul fondovalle si concentreranno in Appennino per poi cessare tra il pomeriggio e la serata di giovedì 22 marzo. Possibili se non probabili gelate nelle notti tra giovedì e venerdì poi tra venerdì e sabato quando potremo avere cielo sereno e scarsa ventilazione.