Coronavirus, bollettino medico dell'Umbria: due positivi, verso quota mille i guariti

Soltanto 2 le persone risultate positive nelle ultime 24 ore, a fronte di 237 tamponi. Praticamente ci troviamo ancora una volta a commentare una Regione Umbria con contagio quasi zero ormai da oltre due settimane. Dati che confermano come non tutte le Regioni sono uguali ai fini di una strategia economica e sociale di convivenza con il virus. Uno degli argomenti di contrasto più forte tra il Governo Conte e le Regioni.

Questi i dati al momento disponibili e aggiornati alle ore 8 di lunedì 27 aprile: complessivamente 1.370 persone (+ 2 rispetto a ieri) in Umbria sono risultate positive al virus Covid-19, gli attualmente positivi sono 371 (- 6). I guariti sono 935(+8); risultano 83 clinicamente guariti (+2); i deceduti sono 65 (+1).

Dei 1.370 pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 106 (-2); di questi 16 (-1) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 977 (-31); sempre alla stessa data, risultano 14.100 (+36) persone uscite dall’isolamento. Nel complesso, entro le ore 8 del 27 aprile, sono stati effettuati 32.806 tamponi (+237).