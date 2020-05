Coronavirus, bollettino regionale del 29 maggio: altri 1500 tamponi e zero contagi, purtroppo un decesso

Ormai l'Umbria sembra essere arrivata al traguardo più atteso: quello degli zero contagi seppur in un momento difficile rappresentato dalla Fase 2, la ripartenza. Non c'è nessuna ufficialità anche perchè in queste ore sono molti i tamponi e i test rapidi per coloro che hanno partecipato ad assembramenti che hanno richiesto un protocollo sanitario a scopo preventivo. Unica nota negativa: si registra un decesso dopo un lungo periodo di sole guarigioni.

Questi i dati al momento disponibili e aggiornati alle ore 8 di venerdì 29 maggio: complessivamente 1.431 persone (invariato) in Umbria sono risultate positive al virus Covid-19, gli attualmente positivi sono 45(invariato). I guariti sono 1310 (-1); risultano 14 clinicamente guariti (+1); i deceduti sono 76 (+1). Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 17 (+1); di questi 1 (-1) è in terapia intensiva. Le persone in isolamento contumaciale sono 28(-1), (l’indicatore è riferito esclusivamente ai positivi isolati). Nel complesso, entro le ore 8 del 29 maggio, sono stati effettuati 68.756 tamponi (+1315).