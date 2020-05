Coronavirus, bollettino regionale del 21 maggio: 2 positivi, forte diminuzione dei ricoveri, zero decessi

Resta molto alto, anche in questa Fase 2, il numero dei tamponi preventivi e mirati (per coloro che hanno sintomi) sul territorio umbro. E ancora una volta i dati sono estramamente positivi: su 1253 tamponi in 24 ore sono stati intercettati due persone positive. Scende sempre di più il numero dei ricoveri (sotto quota 20), costante il flusso dei pazienti completamente guariti. Ecco tutti i dati nel dettaglio relativi alle 8 del 21 maggio.

Complessivamente 1.429 persone (+2) in Umbria sono risultate positive al virus Covid-19, gli attualmente positivi sono 76(-5). I guariti sono 1279 (+7); risultano 15 clinicamente guariti (invariato); i deceduti sono 74 (invariato). Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 19 (-8); di questi 2 (invariato) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 499 (-13), sempre alla stessa data risultano 21.242 (+354) persone uscite dall’isolamento. Nel complesso, entro le ore 8 del 21 maggio, sono stati effettuati 60.455 tamponi (+1253).