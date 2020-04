Coronavirus, il bollettino in Umbria 2 aprile. Altri segnali positivi: aumentano i guariti e 4mila fuori dall'isolamento, contagiati di nuovo in calo

Continuano ad essere positivi i segnali sull'andamento dei contagi in Umbria, dove secondo i dati resi pubblici dalla Regione e aggiornati alle ore 8 di giovedì 2 aprile le persone positive al virus Covid-19 sono 1128 (50 in più di ieri). Tra i 1128 pazienti positivi, "38 sono di fuori regione, 844 sono residenti nella provincia di Perugia e 246 in quella di Terni".

Buone notizie anche sul fronte dei guariti che "sono 23, di cui 13 residenti nella provincia di Perugia, 10 in quella di Terni. Risultano invece 182 clinicamente guariti, di cui 130 residenti nella provincia di Perugia e 52 in quella di Terni". Con quello registrato ieri sera a Città di Castello invece "i deceduti sono 38: 23 residenti nella provincia di Perugia e 12 in quella di Terni, 3 di fuori regione".

I pazienti ricoverati "sono in 218: di questi, 157 sono residenti nella provincia di Perugia e 50 in quella di Terni, 11 sono di fuori regione. I ricoveri nell’ospedale di Perugia sono 69, 56 in quello di Terni, 35 a Città di Castello, 45 a Pantalla, 5 a Orvieto, 8 a Foligno. Dei 218 ricoverati, 47 sono in terapia intensiva, 19 nell’ospedale di Perugia, 15 in quello di Terni, 7 a Città di Castello, 5 in quello di Orvieto, 1 a Foligno".

Le persone "in osservazione sono 3130: di questi, 2340 sono nella provincia di Perugia e 790 in quella di Terni. Sempre alla stessa data risultano 4563 soggetti usciti dall’isolamento, di cui 3666 nella provincia di Perugia e 897 in quella di Terni. Nel complesso entro le ore 8 del 1 aprile, sono stati eseguiti 9738 tamponi".

#coronavirusumbria: in Umbria 1128 i positivi, aumentano i guariti, 4563 usciti dall’isolamento... https://t.co/bSMATRNtb0 pic.twitter.com/o8YUDkGhQJ Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video. April 2, 2020