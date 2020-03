Coronavirus, bollettino medico 15 marzo. Aumentano i casi: sono 143. Quasi 2mila in isolamento

Aumentano, ormai da tre giorni, in maniera consistente i contagiati in Umbria che sono arrivati - secondo il bollettino ufficiale - a 143, una quarantina in più rispetto a ieri. Nella provincia di Perugia i positivi sono 86 e 57 in quella di Terni: sono ricoverati in 38, di cui 23 nell’ospedale di Perugia e 15 in quello di Terni. Dei 38 ricoverati, 13 sono in terapia intensiva, 6 nell’ospedale di Perugia e 7 in quello di Terni. Mentre sono 4 pazienti i guariti uno in più rispetto alla giornata di ieri. Sul fronte dei decessi si conferma un solo caso.

Le persone in osservazione sono 1888: di questi, 1366 sono nella provincia di Perugia e 522 in quella di Terni. Nel complesso entro le ore 24 del 14 marzo, sono stati eseguiti 965 tamponi. Ala giornata di oggi risultano 388 soggetti usciti dall’isolamento di cui 264 nella provincia di Perugia e 124 in quella di Terni.