Allarme bocconi avvelenati a Perugia, cane lotta per la vita

Allarme bocconi avvelenati a Perugia. La segnalazione corre su Facebook: "Collestrada Alta. Zona Casale Forabosco.

Trovata carne macellata con metaldeide". E ancora: "Un cane avvelenato che sta lottando per sopravvivere". Segnalazioni anche a Torgiano, dove un altro cane è stato portato in clinica per avvelenamento.

E l'Enpa di Perugia negli scorsi giorni ha lanciato allarmi per la zona del Trasimeno e per Perugia. Alcune settimane fa quattro cani sono morti per alcuni bocconi killer.