Bocconi killer, scatta ancora l'allarme: attenzione ai nostri amici a quattro zampe

Torna l'allarme dei bocconi avvelenati in provincia di Perugia. L'ultima segnalazione di questa barbarie ai danni dei nostri amici a quattro zampe risale al 5 maggio, ad Agello, frazione del Comune di Magione.

L'allarme dei bocconi killer è stato lanciato dalla pagina Facebook dello Sportello a 4 Zampe. "Ci hanno segnalato probabili bocconi avvelenati ad Agello nella Vallata sotto al Cimitero" - è scritto in un post per segnalare tempestivamente i proprietari di animali che frequentano la zona. Il consiglio resta dunque quello di prestare molta attenzione per salvaguardare l'incolumità dei nostri amici animali.