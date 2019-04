Inchiesta sanità - Bocci e Valorosi in silenzio, Barberini parla e spiega: "Mai raccomandato nessuno"

Luca Barberini, ex assessore regionale alla Sanità, ha risposto alle domande del giudice per le indagini preliminari e “ha spiegato diffusamente i suoi comportamenti sulla base di quanto risulta dall’ordinanza ribadendo la sua estraneità ai fatti contestati” ha detto l’avvocato David Brunelli.

“Il mio assistito ha dato una spiegazione molto convincente in merito all’unica telefonata che lo riguarda - ha detto ancora l’avvocato Brunelli – È tranquillo, dice che non ha mai raccomandato nessuno, tanto meno fatto segnalazioni o alterato concorsi ricevendo e distribuendo le tracce delle prove”.

Sulla base dell’interrogatorio di oggi il difensore ha chiesto “la revoca della misura cautelare o la concessione di una misura meno afflittiva”.

Sono comparsi davanti al gip anche Gianpiero Bocci e Maurizio Valorosi, ma entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. “Dobbiamo approfondire il quadro probatorio e la mole documentaria acquisita dalla procura e stabilire con precisione quali elementi a carico e su quali ragionare – ha detto il difensore, l’avvocato David Brunelli - Nei prossimi giorni chiederemo l’interrogatorio in procura per i miei assistiti ed entrambi spiegheranno le loro posizioni e le contestazioni”.

L’intercettazione di Barberini.

Valorosi: “Agli ordini!”.

Barberini: “pronto?”.

Valorosi: “pronto? agli ordini!”.

Barberini: “ma dò stai? ma do stai?”.

Valorosi: “Sto tornando a casa… sto tornando a casina”.

Barberini: “già torni a casa? Io boh… io l’ho detto.. t’a voi v’ha nominato la Marini, si vede che non fate un cazzo proprio”.

Valorosi: “(ride)”.

Barberini: “cioè… alle 4 e mezza già stamo a casa … cioè … io non lo so … ci metto le mani guarda, vi caccio via tutti guarda, state a rischio …”.

Barberini: “senti ma … quella cosa che avevo detto … Duca a te, Duca a la Carnio, eccetera ... sta andando avanti si? l'avete vista sì? tutto a posto?”.

Valorosi risponde ripetendo 4 volte “sì”.

Barberini: “secondo quell'ordine, insomma, di priorità”.

Valorosi: “tutto in itinere, tutto in itinere …”.

Barberini: “però … sorveglia eh? Prima … verifica bene, roba che marciamo spediti, anche su quella, va bene?”.

Valorosi: “va bene, verifico e poi … riferisco ...”.