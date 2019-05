Brutte notizie in arrivo dal confine Umbria-Marche, Bocca Trabaria non riapre il 15 maggio?

Il 15 maggio, data preventivata da Anas, per il ripristino della circolazione sul passo umbro-marchigiano di Bocca Trabaria, sarà rispettato il fine lavori anche dopo il maltempo di queste settimane che potrebbe aver rallentato cantieri?

Molti dubbi sono stati espressi dal sindaco di San Giustino, Paolo Fratini, dopo un sopralluogo effettuato nei giorni scorsi al cantiere: il primo cittadino ha espressi tutta la sua preoccupazione e perplessità sulla data di riapertura: “Le condizioni meteo avverse e le impreviste nevicate di maggio hanno reso particolarmente difficili alcune specifiche fasi lavorative, rallentandole nuovamente - spiega il primo cittadino – temo che la data fissata da Anas sia ancora solo un’illusione”.

Per questo Fratini ha deciso di scrivere nuovamente all’Ingegner Raffaele Celia, dirigente di Anas competente per i lavori di Bocca Trabaria, per avere delucidazioni e tempi certi sulla chiusura definitiva del cantiere: “I disagi per i pendolari e i danni alle imprese della valle del Tevere e di quella del Metauro aumentano di giorno in giorno, questa situazione non può essere sostenuta a lungo. Abbiamo bisogno di risposte chiare, tempi certi e di una data definitiva, non di altri rinvii”.

Gallery