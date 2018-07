Strade pericolose - Bocca Trabaria, via ai lavori per riaprire la strada tra Umbria e Marche

Cinque mesi di lavoro per riaprire il collegamento con le Marche. Via ai lavori di ripristino della strada statale 73bis “di Bocca Trabaria” in prossimità del confine umbro-marchigiano, nel comune di San Giustino, dove una frana aveva gravemente danneggiato la carreggiata, causandone lo scivolamento verso valle.

Da ieri, in particolare, sono iniziate - nei tempi previsti - le operazioni di realizzazione dei micropali che consentiranno il consolidamento della porzione di versante interessato dalla frana e la ricostruzione del tratto di carreggiata coinvolto. Il completamento dei lavori è previsto entro novembre. "Nei mesi scorsi - spiega una nota di Anas - erano stati eseguiti dai tecnici i rilievi e i sondaggi geologici necessari alla definizione dello scenario di intervento nonché le attività di progettazione dei lavori e le procedure di affidamento".