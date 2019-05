Bocca Trabaria, dal cantiere spunta una bomba: serve l'esercito, ordigno rimosso

Esercito in azione a Bocca Trabaria, ma la strada è aperta al traffico. Come spiega Anas in una nota, i militari hanno rimosso questa mattina l’ordigno bellico rinvenuto ieri lungo la strada statale 73bis “di Bocca Trabaria”, nell’area limitrofa al cantiere in prossimità del valico, tra i comuni di San Giustino e Borgo Pace.

La circolazione, prosegue Anas, "è stata temporaneamente interrotta solo per qualche minuto, il tempo strettamente necessario alla rimozione. Attualmente il traffico è regolare. Le operazioni di brillamento saranno eseguite in un luogo diverso e non comporteranno conseguenze sul traffico lungo la statale".