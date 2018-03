Due giorni di blocco del traffico a Perugia: multe per chi sgarra, ecco chi non può circolare

Sospeso il blocco del traffico per sabato 3 e domenica 4 marzo per le elezioni, i divieti di circolazione sono tornati in vigore per oggi, martedì 6 e mercoledì 7 marzo 2018. In particolare, dalle 8,30 alle 16 di ogni sabato e domenica ( in questo caso spostata a oggi e domani) sarà vietata la circolazione alle auto private di categoria emissiva inferiore a Euro3 (compresa), a benzina e diesel, ai ciclomotori e motocicli a due tempi Euro1 o precedente, nonché ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 35 quintali, privati o commerciali, diesel, non dotati di dispositivo di controllo del particolato.

In deroga al divieto, sono autorizzate al transito le autovetture elettriche ed ibride, quelle alimentate a gas metano e GPL, le autovetture con almeno 3 persone a bordo (car pooling), nonché i veicoli oggetto di deroga specifica.

L’inosservanza del divieto comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (di cui all’Art. 7 comma 13 bis del vigente Codice della Strada) di 164,00 euro (114,80 se il pagamento avviene entro i 5 giorni). In caso di reiterazione della violazione in un biennio, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni.