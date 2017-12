Due giorni di blocco del traffico a Perugia e Ponte San Giovanni: chi può circolare

Due giorni di “recupero” per il blocco del traffico del fine settimana a Perugia e Ponte San Giovanni. Oggi e domani (26 e 27 dicembre 2017) limitazioni alla circolazione nel centro abitato di Perugia e Ponte San Giovanni.

L'ordinanza del sindaco Romizi dispone la chiusura programmata della circolazione dei veicoli, con limitazioni al traffico all’interno del centro abitato di Perugia e Ponte San Giovanni tutti i fine settimana, a partire dal 3 dicembre 2017 e fino al 31 marzo 2018, esclusi i fine settimana del 23 e 24 dicembre 2017 e del 30 e 31 gennaio 2017 per i quali i provvedimenti di limitazione vengono spostati, rispettivamente, al 26-27 dicembre 2017 e 2-3 gennaio 2018.



In particolare, dalle 8,30 alle 16 di oggi e domani, spiega una nota del Comune di Perugia, “sarà vietata la circolazione alle auto private di categoria emissiva inferiore a Euro3 (compresa), a benzina e diesel, ai ciclomotori e motocicli a due tempi Euro1 o precedente, nonché ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 35 quintali, privati o commerciali, diesel, non dotati di dispositivo di controllo del particolato”.

