Blitz dei Nas di Perugia in un supermercato: formiche nel pane e prodotti accatastati al sole, proprietari denunciati

Il Nas di Perugia ha eseguito un’ispezione in un supermercato umbro. Gli accertamenti dei militari hanno avuto inizio alle prime luci dell’alba, orario che, spiega una nota dei militari, ha permesso di rilevare gravi inadempienze nella consegna degli alimenti destinati ad essere venduti all’interno dell’attività commerciale.



Le merci, secondo quanto spiegato dai militari, venivano consegnate in assenza del personale deputato alla ricezione. Gli alimenti, in attesa dell’apertura del supermercato, venivano accatastati dai fornitori nell’area esterna ad un magazzino, dove giacevano incustoditi sotto il sole, nonostante vi fossero alcuni prodotti ad alta deperibilità necessitanti di conservazione a temperatura controllata. Durante l’ispezione, inoltre, i carabinieri hanno constatato che all’atto della consegna i prodotti da forno venivano depositati all’interno di un armadietto in plastica, con ante non chiudibili, invaso da formiche.

Al termine del controllo i due responsabili legali dell’attività sono stati denunciati per somministrazione di alimenti in cattivo stato di conservazione e sanzionati per omessa applicazione delle procedure di autocontrollo.