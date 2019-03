Fiamme a Ponte San Giovanni, cosa fa la Biondi Recuperi

La Biondi Recuperi si occupa di raccolta e gestione di una vasta gamma di materiali: ferro, metalli, plastica, carta, legno, vetro, prodotti alimentari, batterie, apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e rifiuti pericolosi.

Tutti i materiale vengono trattati per essere reintegrati nei cicli produttivi, cercando di contenere le frazioni non recuperabili al minimo.

Il processo produttivo dell'azienda, con 40 dipendenti e 100mila tonnellate di materiale lavorabile all'anno, si sviluppa nella raccolta, trasporto, recupero e smaltimento materiali, raccolta RAEE e prodotti alimentari e rottamazione veicoli.

Presso l’impianto di via Colli si svolge tutta l’attività di cernita, triturazione e pressatura di carta e plastica. Presso l’impianto di via Bina vengono gestiti ferro, plastica, legno, vetro, prodotti alimentari, batterie, apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), rifiuti pericolosi e rottamazione veicoli.

La società è in possesso di tutte le autorizzazioni di legge richieste per il trasporto, lo stoccaggio, la messa in riserva e il recupero dei materiali trattati.