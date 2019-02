Misteriosa morte di un bimbo di 18 mesi, accertamenti in ospedale a Perugia

Morte misteriosa di un bimbo di 18 mesi all'ospedale di Perugia a seguito delle complicazioni di una broncopolmonite. Lo scrive Il Messaggero Umbria nell'edizione di oggi.

Il piccolo era stato ricoverato il 19 gennaio per problemi respiratori e subito portato in Terapia intensiva neonatale. Dopo qualche giorno la situazione sembrava migliorata, tanto che il bimbo veniva trasferito in Pediatria.

A fine gennaio, però, le condizioni si aggravavano e il piccolo moriva, sembrerebbe a causa di alcune patologie infettive insorte nel periodo di ricovero nonostante il grande impegno profuso dal personale medico e infermieristico.

L'ospedale effettuava subito gli accertamenti interni e il medico legale Sergio Scalise Pantuso svolgeva l'autopsia per capire se il quadro clinico del piccolo non lasciava speranze oppure si sono verificate negligenze o errori.

I genitori hanno chiesto di conoscere i motivi del decesso.