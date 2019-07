Paura al mare: bimbo rischia di annegare, salvato dai cani-eroi Wendy e Kobe

Paura al mare per un bambino umbro. E' successo tutto in una manciata di secondi. Lui stava giocando tranquillamente vicino alla riva col suo gonfiabile sotto lo sguardo attento del nonno. Poi, improvvisamente, si è alzato un forte vento che lo ha allontanato dal bagnasciuga. Sono stati lunghissimi attimi di terrore. Fortunatamente, a pochi metri di distanza, era stata attivata una postazione di sicurezza del Sics, Scuola italiana cani di salvataggio Tirreno.

Domenica pomeriggio, spiaggia di Tarquinia lido (Viterbo): il bimbo, 7 anni e originario di Amelia, si trova al mare coi nonni. Tutto scorre tranquillamente, fino a quando il vento si imbizzarrisce e allontana il gonfiabile bianco dalla riva. Il piccolo si spaventa, il nonno anche. La scena avviene sotto gli occhi del Sic.

“Il gonfiabile su cui stava giocando si è allontanato pericolosamente e successivamente ribaltato – scrivono i soccorritori sulla loro pagina facebook - lasciando in acqua alta il bimbo che non sapeva nuotare. È a questo punto che entrano in scena le unità cinofile Sics Wendy e Kobe che “sono riuscite a raggiungerlo in pochi secondi, evitando che il bambino subisse conseguenze”.