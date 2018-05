Paura per un bambino, si sente male a scuola: trasportato all'ospedale di Perugia

Attimi di paura nella mattinata di ieri, martedì 8 maggio, in una scuola materna in provincia di Perugia. Un bambino di cinque anni ha accusato un malore intorno alle 13. Immediato l'allarme lanciato alla centrale operativa del 118: qui il personale sanitario ha subito provveduto a trasportare il piccolo paziente in ospedale, dove attualmente si trova ricoverato nel reparto di Pediatria del Santa Maria della Misericordia di Perugia. Da quanto si apprende il piccolo si sarebbe sentito male per una sospetta crisi epilettica, ma tutti gli accertamenti sono in corso da parte dei medici. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi. Il bimbo è già in cura presso grandi centri specializzati per alcuni problemi di natura cardiaca e neurologica.