Bimbo malato dalla nascita, l'esposto della famiglia in Procura per la scarsa assistenza in ospedale

Un esposto alla Procura della Repubblica di Spoleto affinché verifichi il livello di assistenza prestato al figlio in occasione del ricovero e delle condizioni di sostegno previste dal Piano assistenziale di cure assistenziali domiciliari.

È quanto chiedono i genitori del bimbo ricoverato nei giorni scorsi all’ospedale di Foligno a causa di una grave patologia di cui soffre sin dalla nascita.

Secondo i genitori, assistiti dall’avvocato Massimo Rolla, “Il piano assistenziale integrato in realtà non è stato in alcun modo rispettato nel corso del tempo e soprattutto si è rivelato totalmente insufficiente; tanto è vero da essere stato oggetto di numerose segnalazioni da parte nostra da settembre 2018 fino a fine gennaio 2019”.

Nell’esposto i genitori del piccolo ripercorrono quanto avvenuto nei giorni scorsi a seguito del ricovero in ospedale. A fronte delle rassicurazioni sull’assistenza h24 “da medici ed infermieri, oltre che avere anche un infermiere di sostegno”, a causa della carenza di personale, nella stanza del bimbo si sarebbero avvicendanti medici e infermieri in maniera saltuaria.

I genitori, per ovviare alla carenza di personale, si sarebbero prodigati “nella gestione del piccolo, non solo dal punto di vista assistenziale, ma anche e soprattutto dal punto di vista sanitario”, con tutti i rischi del caso: “Noi abbiamo effettuato sia la terapia farmacologica, sia l’areosol terapia oltre che la pep mask, l’igiene personale, il controllo dei parametri vitali senza, oltretutto, le competenze specialistiche e solo per far fronte ai bisogni del reparto”. Il giorno che l’infermiera di turno era malata, poi, non c’è stata alcuna assistenza in stanza. E anche il reparto, con 20 bambini ricoverati, era sempre sotto organico.

I familiari hanno lamentato anche delle disattenzioni nella preparazione dei pasti e nella somministrazione dei farmaci, con il “mancato aggiornamento all'interno della cartella clinica delle terapie somministrate a nostro figlio; tale situazione, inconcepibile, avrebbe potuto provocare errori sulla somministrazione delle terapie più volte ovviate dalle nostre segnalazione ai medici e gli infermieri di turno i quali, molto spesso si trovavano di fronte alla cartella clinica non aggiornata”. Quanto avvenuto, secondo i genitori, è stata anche oggetto di una interrogazione da parte del consigliere regionale Valerio Mancini.

A fronte di questa situazione i genitori del bimbo ne hanno chiesto il trasferimento in un’altra struttura ospedaliera fuori regione, attrezzata per la cura e l’assistenza. Il piccolo, però, è stato dimesso, pur davanti ai risultati delle analisi “completamente sballati”. Nell’esposto sono elencati tutti i valori fuori controllo registrati in quei giorni di ricovero.

Nell’esposto si chiede “che venga valutata ogni tipo di responsabilità che sia derivata e possa derivare dal comportamento della Struttura Ospedaliera di Foligno a scapito non solo del nostro piccolo Giuseppe ma anche e nei confronti di altri bambini che possono o potranno avere bisogno di cure adeguate e soprattutto di un'assistenza che un Ospedale deve garantire”..