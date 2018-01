Bimba di quattro anni "intrappolata" all'interno del bagno di casa: salvata dai vigili del fuoco

La porta del bagno non si apre. Momenti di concitazione all'interno di un'abitazione a Ponte San Giovanni, prima periferia di Perugia. Una bimba di quattro anni è rimasta chiusa dentro il bagno e la porta non si riesce ad aprire. I genitori, dopo aver fatto di tutto per tranquillizare e cercare di far uscire la piccola, hanno allertato la centrale operativa del 115. Una squadra, partita da Corso Cavour, si è diretta a tutto spiano verso l'abitazione da cui è partita la segnalazione per liberare la bambina. Non è chiaro come la porta sia rimasta incastrata, fatto sta che tutto si è concluso nel migliore dei modi, e la piccola è tornata tra le braccia dei genitori.