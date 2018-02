Un atto teppistico che poteva generare una tragedia: bidone in acciaio a rischio caduta dal tetto sulla strada

Un atto teppistico che poteva generare una tragedia. Quel bidone in corten (acciaio pesantissimo) era stato lanciato da via Cesare Battisti da parte di alcuni irresponsabili. Lo avevano scagliato con forza sul tetto di un’abitazione sottostante. Quell’oggetto cilindrico poteva ruzzolare e precipitare sulle scalette di via Goldoni, qualche decina di metri sotto, a fianco di Palazzo Gallenga, e schiacciare quanti si trovassero a passare.Ma poteva anche rotolare fino alla Porta dell’Elce di Sopra, in via Santa Elisabetta e verso via Pascoli, e travolgere auto o passanti.

Certo che all’irresponsabilità e alla scempiaggine non c’è limite. Fortunatamente, quell’oggetto si è fermato vicino a un comignolo, rompendo solo parte della copertura di tegole e coppi. Il fatto è stato notato e segnalato, nel pomeriggio del 7 ottobre, dal dottor Italo Marinelli. Dopo neanche un’ora, erano presenti sul posto vigili urbani e Gesenu. Ma, per tirare su quell’oggetto pesantissimo, si è reso necessario l’intervento con gru dei vigili del fuoco.

Oggi il bidone è collocato sul marciapiede opposto, sotto le mura etrusche. Sperando che un atto così irresponsabile non venga emulato da altri irresponsabili.In verità era da almeno cinque giorni che il bidone stava sul tetto, ma non se ne era accorto nessuno o nessuno lo aveva segnalato, finché il dottor Marinelli si è deciso allertare i vigili. Solerti ed efficienti, per la verità.