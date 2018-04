Lavori in corso alla biblioteca Sandro Penna... quel fungo di Italo Rota fa acqua da tutte le parti

Lavori in corso presso la biblioteca Sandro Penna di San Sisto, in adiacenza al teatro Brecht.Non è uno scherzo: fervono intense attività di scavo per la canalizzazione di tutta quell’umidità che recava serio pregiudizio allo svolgimento dell’attività istituzionale del fungo di Italo Rota.

Ha sollevato qualche polemica l’interruzione del servizio, ma – vedendo quanto è in corso d’opera – se ne conclude che la necessità e l’urgenza dell’intervento non erano affatto pretestuose.Le tubazioni di adduzione erano fradice, come si può facilmente osservare, anche restando correttamente al di qua delle transenne.

D’altronde non è un mistero per nessuno che l’umidità e le infiltrazioni siano state, fin dall’inizio, le criticità più evidenti e… native. L’inaugurazione risale al non lontano 2004, ma ci fu chi subito storse la bocca e fu facile profeta circa le eventuali debolezze funzionali: spazi aperti, luce naturale, ma troppi “buchi”.Ciò è dovuto anche a materiali (tipo vetro e telai metallici ricurvi) che, per effetto della dilatazione termica, sono soggetti a modifiche e si storcono, lasciando interstizi tra i quali l’acqua ha facile gioco.

Dunque, pienamente legittimo l’intervento che sta anche evidenziando magagne addirittura superiori alle aspettative e non tutte rilevabili in precedenza. Lo si desume dall’ampiezza e dalla profondità degli scavi. C’è da augurarsi che la situazione migliori. Anche se, a detta degli esperti, la forma è bella, ma la sostanza fragile. Insomma: un fungo originale e bello a vedersi (citato nei principali testi di architettura). Ma non sempre estetica e funzionalità coincidono.

Sta di fatto che la biblioteca (intestata al massimo poeta perugino di sempre) se la passa male. Anche se è stata è inserita tra le più stravaganti del mondo, descritta come “una delle 10 biblioteche in cui un amante di libri si deve assolutamente recare una volta nella vita”. Sì ma… all’asciutto.